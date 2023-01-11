Александер Секулич: «Локо» нужны такие опытные игроки, как Девон Акун-Перселл»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александер Секулич Девон Акун-Перселл Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич похвалил новобранца команды Девона Акун-Перселла за выступление против «Зенита» (71:73) в Единой лиге ВТБ.

В первом матче за краснодарский клуб форвард набрал 20 очков (8-13 с игры, 3-6 из-за дуги), 2 подбора и 2 передачи за 23 минуты на площадке.

«Поздравляю «Зенит» с победой, она заслуженная. У нас был шанс на победу в концовке, но, к сожалению, сказались опыт и качество игроков петербургской команды. В итоге получился интересный матч, и даже несмотря на то, что «Локо» уступил, то, как мы играли – особенно ближе к концу матча – позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

Дебют Акун-Перселла? У нас молодая команда и, конечно, нам нужны такие опытные игроки. Он это сегодня и показал. Он получил быстрые три фола, но сумел перестроиться и в итоге провел неплохую игру», – сказал Секулич.

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