Велимир Перасович: «Автодор» способен дать бой любому сопернику»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отдал должное «Автодору», с которым его команда сыграет в матче Единой лиги ВТБ.

«Состав соперника претерпел значительные изменения с момента нашей встречи в рамках первого круга. Саратовцев возглавил тренер Дарко Руссо, пришли новые игроки. Сейчас это другой коллектив. Защитник Малик Ньюмэн – лучший скорер лиги, форвард Данило Николич – один из тех, кто вносит вклад в развитие команды в целом.

Они обыграли действующего чемпиона «Зенит» и обладают потенциалом дать бой любому. Для победы нам необходимо продемонстрировать защиту самого высокого уровня», – заявил Перасович.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий