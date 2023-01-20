Велимир Перасович: «Автодор» способен дать бой любому сопернику»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отдал должное «Автодору», с которым его команда сыграет в матче Единой лиги ВТБ.
«Состав соперника претерпел значительные изменения с момента нашей встречи в рамках первого круга. Саратовцев возглавил тренер Дарко Руссо, пришли новые игроки. Сейчас это другой коллектив. Защитник Малик Ньюмэн – лучший скорер лиги, форвард Данило Николич – один из тех, кто вносит вклад в развитие команды в целом.
Они обыграли действующего чемпиона «Зенит» и обладают потенциалом дать бой любому. Для победы нам необходимо продемонстрировать защиту самого высокого уровня», – заявил Перасович.
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