Велимир Перасович: «Автодор» способен дать бой любому сопернику»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отдал должное «Автодору», с которым его команда сыграет в матче лиги ВТБ.

«Состав соперника претерпел значительные изменения с момента нашей встречи в рамках первого круга. Саратовцев возглавил тренер Дарко Руссо, пришли новые игроки. Сейчас это другой коллектив. Защитник Малик Ньюмэн – лучший скорер лиги, форвард Данило Николич – один из тех, кто вносит вклад в развитие команды в целом.

Они обыграли действующего чемпиона « » и обладают потенциалом дать бой любому. Для победы нам необходимо продемонстрировать защиту самого высокого уровня», – заявил Перасович.

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