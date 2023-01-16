Велимир Перасович после победы над «Самарой»: «Играли без должной энергии, без концентрации — это абсолютно недопустимо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович раскритиковал игру своей команды, несмотря на победу над «Самарой» (86:74) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Мы играли с «Самарой» товарищеские игры перед сезоном, и это вторая официальная наша игра — и мы каждый раз испытываем проблемы с этой командой, мы играем хуже, чем с другими соперниками.

Мы играли без должной энергии, особенно в начале матча, без концентрации — для нашей команды это абсолютно недопустимо. Третья четверть была наиболее важной: мы набрали 8 очков подряд и начали переламывать ход игры», – сказал Перасович.

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