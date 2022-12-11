Велимир Перасович: «В концовке УНИКС мог выиграть легче, ошибки не позволили нам сделать это»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил высокий уровень борьбы в матче против «Зенита» (95:94) в Единой лиге ВТБ

«Сегодняшний матч был очень важен для обоих клубов. Мы показали одну из лучших игр в сезоне, особенно в первой четверти. Обе команды отлично действовали в нападении, но не потому, что кто-то не дорабатывал в защите.

Наконец, в дебюте третьей 10-минутки мы нашли способ остановить их атаку. Считаю, что в концовке мы могли выиграть легче, однако совершенные ошибки не позволили нам сделать это», – сказал Перасович.

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