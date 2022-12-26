Аарон Гордон – о моменте с Шэметом: «Мой лучший игровой данк за всю карьеру»

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Форвард «Денвера» Аарон Гордон оценил свой данк на последних секундах рождестенского матча с «Финиксом» (128:125 ОТ).

Гордон исполнил постер-данк с фолом через Лэндри Шэмета за 24 секунды до завершения овертайма при счете 124:123.

«Мой лучший игровой данк за всю карьеру. Потому что это были последние секунды напряженного матча, когда команды были близки друг к другу», – заявил Гордон.

На счету Гордона 28 очков, 13 подборов и 2 передачи при 11 из 18 с игры.

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