Форвард « » оценил свой данк на последних секундах рождестенского матча с « » (128:125 ОТ).

Гордон исполнил постер-данк с фолом через за 24 секунды до завершения овертайма при счете 124:123.

«Мой лучший игровой данк за всю карьеру. Потому что это были последние секунды напряженного матча, когда команды были близки друг к другу», – заявил Гордон.

На счету Гордона 28 очков, 13 подборов и 2 передачи при 11 из 18 с игры.

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