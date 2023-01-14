Эмил Райкович – о победе над «Астаной»: «Прошли очередную проверку перед следующей игрой с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Астаной» (100:72) отметил важность следующих матчей в лиге ВТБ.

«Думаю, очевидно, что « » показала некоторый прогресс по сравнению с первой частью сезона, сейчас они играют лучше. Для нас это была возможность пройти очередную проверку перед второй частью сезона и следующей игрой с «Зенитом». Самое главное, что все наши ребята здоровы и в форме», – сказал Райкович.

ЦСКА одержал 21-ю победу подряд. В нынешнем сезоне команда не проиграла ни одного матча. Встреча с « » состоится 20 января в Москве. Действующий чемпион Лиги ВТБ с результатом 16-4 идет на третьем месте в турнирной таблице.

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