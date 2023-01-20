Лоренцо Браун получил травму голеностопа в матче с «Альбой»

Лидер тель-авивского « » получил растяжение связок голеностопного сустава на первых минутах матча Евролиги с «Альбой» (87:74).

Браун вынужден был покинуть площадку, он не успел отличиться набранными очками.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Браун набирает 17,4 очка, 3,4 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

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