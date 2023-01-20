Лоренцо Браун получил травму голеностопа в матче с «Альбой»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Альба чемпионат Израиля Лоренцо Браун Баскетбол

Лидер тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун получил растяжение связок голеностопного сустава на первых минутах матча Евролиги с «Альбой» (87:74).

Браун вынужден был покинуть площадку, он не успел отличиться набранными очками.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Браун набирает 17,4 очка, 3,4 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий