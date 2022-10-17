Дарран Хиллиард пропустит 3-5 недель из-за частичного разрыва связки колена

Атакующий защитник получил частичный разрыв боковой связки колена во время матча израильской лиги против «Ирони Нес-Циона» 10 октября.

Как сообщает клуб, американский игрок пропустит от трех до пяти недель.

В матче первого тура Евролиги против «Жальгириса» Хиллиард принес «Маккаби» 8 очков и 2 подбора. На этой неделе израильский проведет две встречи в рамках Евролиги – против «Монако» и «Виллербана».

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