Адам Сильвер рассказал, как планируется отпраздновать выход Леброна на 1-е место по набранным очкам

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, как планируется отпраздновать выход форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на 1-е место по набранным очкам в истории лиги.

За карьеру лидирующий на данный момент Карим Абдул-Джаббар набрал 38 387 очков, у Джеймса прямо сейчас 38 104 очка.

«Нет сомнений, что игра будет остановлена, чтобы мы могли зафиксировать и сохранить этот момент для истории. Мяч, корзина, форма. Мы сделаем паузу, чтобы сделать необходимые вещи для истории.

При этом нужно будет соблюсти баланс, ведь будет и вторая команда, которая, конечно, выйдет на площадку с желанием победить. И мы не должны отвлекать эту команду. Скорее всего, мы сделаем что-то непосредственно после того самого попадания, но более серьезное празднование состоится позже», – сказал Сильвер.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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2 комментария

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Edem
Чёрт побьери, на какой матч брать билет 🎟️
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Лютик
Леброну дадут новую награду в перерыве за такой рекорд?) Будет стоять среди статуэток МВП и МВП Финала)
+1
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+1
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