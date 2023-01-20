Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, как планируется отпраздновать выход форварда « » на 1-е место по набранным очкам в истории лиги.

За карьеру лидирующий на данный момент набрал 38 387 очков, у Джеймса прямо сейчас 38 104 очка.

«Нет сомнений, что игра будет остановлена, чтобы мы могли зафиксировать и сохранить этот момент для истории. Мяч, корзина, форма. Мы сделаем паузу, чтобы сделать необходимые вещи для истории.

При этом нужно будет соблюсти баланс, ведь будет и вторая команда, которая, конечно, выйдет на площадку с желанием победить. И мы не должны отвлекать эту команду. Скорее всего, мы сделаем что-то непосредственно после того самого попадания, но более серьезное празднование состоится позже», – сказал Сильвер.

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