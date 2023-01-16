Звездный форвард « » в воскресенье стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки 38 тысяч набранных очков за карьеру.

Во встрече с «Сиксерс» (112:113) на счету Джеймса 35 очков, 8 подборов и 10 передач.

По итогам матча с «Филадельфией» в активе 38-летнего Леброна 38 024 очка, он приближается к рекордсмену лиги (38 387).

Джеймс преодолел отметку в 38 000 очков благодаря точному броску в первой четверти. Болельщики «Лейкерс» после объявления по арене устроили 4-кратному MVP овации, а главный тренер «76-х» обнял форварда.

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