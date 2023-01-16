Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки 38 тысяч очков
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресенье стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки 38 тысяч набранных очков за карьеру.
Во встрече с «Сиксерс» (112:113) на счету Джеймса 35 очков, 8 подборов и 10 передач.
По итогам матча с «Филадельфией» в активе 38-летнего Леброна 38 024 очка, он приближается к рекордсмену лиги Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
Джеймс преодолел отметку в 38 000 очков благодаря точному броску в первой четверти. Болельщики «Лейкерс» после объявления по арене устроили 4-кратному MVP овации, а главный тренер «76-х» Док Риверс обнял форварда.
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!
6 комментариев