Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки 38 тысяч очков

Теги Док Риверс Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА видео Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресенье стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки 38 тысяч набранных очков за карьеру.

Во встрече с «Сиксерс» (112:113) на счету Джеймса 35 очков, 8 подборов и 10 передач.

По итогам матча с «Филадельфией» в активе 38-летнего Леброна 38 024 очка, он приближается к рекордсмену лиги Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

Джеймс преодолел отметку в 38 000 очков благодаря точному броску в первой четверти. Болельщики «Лейкерс» после объявления по арене устроили 4-кратному MVP овации, а главный тренер «76-х» Док Риверс обнял форварда.

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6 комментариев

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Yurij Zhemchuzhnikov
Не уйдёт , пока 40 не наберёт.
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boller_73
Побитие рекорда надо будет смотреть в прямом эфире. Историческое событие. Не факт что в ближайшие 20-30 лет увидим новый рекорд.
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Daishi
Поздравления! Еще бы достойно встречать поражения научился, а не оперативно сбегать в подтрибунку.))
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Трипл-дабл Дончича
40к точно наберет
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Light Yagami
Здоровья Леброну! Пусть делает 40К и на покой. Нельзя такие нагрузки дикие давать в таком возрасте, не хочется, чтобы он инвалидом был потом.
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Yury Sin
10-11 игр при нынешнем темпе набора очков, машина даже в свои "седые" годы )
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