Стеф Карри сравнялся с Заком Рэндолфом и Джамалом Кроуфордом по количеству попаданий с 14 метров
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором впечатляющего «баззера».
В матче с «Бостоном» (118:121 ОТ) Карри после перехвата забросил со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.
Как сообщает ESPN Stats & Info, Карри бросал с дистанции, превышающей 14 метров. Это его пятое попадание с расстояния в 14 и более метров за карьеру.
Стефен сравнялся с Заком Рэндолфом и Джамалом Кроуфордом по количеству попаданий с 14 метров и более с сезона-96/97, когда в НБА ввели статистику плэй-бай-плэй.
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