Разыгрывающий «Уорриорз» стал автором впечатляющего «баззера».

В матче с «Бостоном» (118:121 ОТ) Карри после перехвата забросил со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Карри бросал с дистанции, превышающей 14 метров. Это его пятое попадание с расстояния в 14 и более метров за карьеру.

Стефен сравнялся с и по количеству попаданий с 14 метров и более с сезона-96/97, когда в ввели статистику плэй-бай-плэй.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»