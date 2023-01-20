Стеф Карри сравнялся с Заком Рэндолфом и Джамалом Кроуфордом по количеству попаданий с 14 метров

Теги Голден Стэйт Джамал Кроуфорд Зак Рэндолф НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором впечатляющего «баззера».

В матче с «Бостоном» (118:121 ОТ) Карри после перехвата забросил со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Карри бросал с дистанции, превышающей 14 метров. Это его пятое попадание с расстояния в 14 и более метров за карьеру.

Стефен сравнялся с Заком Рэндолфом и Джамалом Кроуфордом по количеству попаданий с 14 метров и более с сезона-96/97, когда в НБА ввели статистику плэй-бай-плэй.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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2 комментария

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Свежий
Неожиданно и приятно видеть в этой компании Зи-Бо!
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Chris "Birdman" Andersen
Так вот кто реально революционер баскетбола и его современное вдохновение - старина Зак)
+9
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+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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