Зоран Лукич: «Хочу поддержать МБА, они потратили очень много сил в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после крупной победы над МБА (88:55) в Единой лиге ВТБ выразил поддержку сопернику.

«Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Хочу поддержать МБА, мы оказывались в такой ситуации. Они потратили очень много сил в игре с «Зенитом». Это спорт – сегодня ты можешь выиграть, а завтра – проиграть, бывает всякое. Я уже говорил, МБА абсолютно заслуженно вошла в шестерку сильнейших.

Мы же сегодня показали хороший баскетбол, совершали некоторые ошибки, но в итоге взяли свое. Еще хочу извиниться перед соперником за свой челлендж, это не было каким-то проявлением неуважения, я хотел его отменить, но судьи уже пошли смотреть», – сказал Лукич.

В понедельник МБА дома обыграла «Зенит» (76:75), который является действующим чемпионом лиги ВТБ.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?