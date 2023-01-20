Василий Карасев – о «-33» с «НН»: «Хочу извиниться перед болельщиками»
Главный тренер МБА Василий Карасев после крупного поражения от «Нижнего Новгорода» (55:88) в Единой лиге ВТБ отметил большое количество ошибок у игроков своей команды.
«В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, потому что то, что они сегодня увидели, не соответствует тому, что они заслуживают видеть. Мы очень много ошибались.
Я уже сказал команде в раздевалке, что усталость не может быть оправданием такой игре – в Евролиге команды играют при еще более плотном графике, и мы должны ориентироваться на лучших. У нас молодая команда, такие поражения тоже случаются, через них нужно пройти, сделать правильные выводы и исправить ошибки в дальнейшем», – сказал Карасев.
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