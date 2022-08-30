Джон Уолл: «Последние два с половиной года – самый сложный отрезок в моей жизни»

Разыгрывающий признался, что ему тяжело дались последние годы жизни, когда баскетболист столкнулся с проблемами карьерного плана и в личной жизни.

«Последние два с половиной года – самый сложный отрезок в моей жизни. В какой-то момент у меня были суицидальные мысли. Разрыв ахилла, болезнь моей мамы, смерть мамы, через год ушла из жизни бабушка. И все это в разгар пандемии коронавируса.

Я ходил на химиотерапию мамы, присутствовал там. Я видел, как она делает последний вздох. Я носил одну и ту же одежду три дня подряд, лежал на диване и рыдал», – заявил Уолл.

Мама баскетболиста умерла от рака в 2019 году. По словам Уолла, справиться с ментальными проблемами ему сильно помогли система поддержки и терапия.

Уолл пропустил весь сезон-21/22, так как «Рокетс» решили сделать ставку на молодых игроков. После выкупа контракта 31-летний плеймейкер присоединился к «Клипперс».

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