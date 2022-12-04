Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча. Это рекорд в истории «Портленда»

Атакующий защитник набрал 33 очка в первой половине матча против «Юты». Это рекорд «Блэйзерс» по количеству очков, набранных одним игроком в первой половине матча регулярного чемпионата, сообщает ESPN Stats & Info.

«Блэйзерс» в гостях нанесли поражение одному из лидеров Западной конференции – 116:111.

Саймонс набрал 23 очка в стартовой четверти встречи, реализовав 8 из 10 с игры. 23-летний защитник завершил матч с 45 очками (15 из 25 с игры, 7 из 12 из-за дуги, 8 из 8 с линии штрафных).

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