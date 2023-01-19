«Рокетс» могут сохранить Гордона, чтобы повысить шансы в борьбе за Хардена летом

Теги Хьюстон Филадельфия НБА ESPN Эрик Гордон Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Эрик Гордон может остаться в команде, несмотря на многочисленные слухи о возможном обмене перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель ESPN Тим Макмэхон, «Рокетс» могут сохранить 34-летнего игрока, чтобы повысить шансы в борьбе за Джеймса Хардена («Филадельфия») предстоящим летом. Отмечается, что Хардену нравилось играть с Гордоном.

В нынешнем регулярном чемпионате Гордон показывает худшую результативность за карьеру – 12,2 очка в среднем за матч, реализуя 34,8% бросков из-за дуги. Его контракт на следующий сезон (20,9 млн долларов) не гарантирован.

Харден имеет опцию игрока на сезон-2023/24 (35,6 млн долларов). По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, он всерьез рассматривает вариант с возвращением в «Хьюстон».

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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8 комментариев

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Cash_flow
Ещё Уолла бы вернуть и СП3 и это были бы Рокетс мечты
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Cash_flow
Ответ udod
неудачный плей-офф, косые взгляды от Эмбиида (-бери игру на себя, бросай же ты больше, щука), недоумение Дока (-не знаю, может ли Харден быть разыгрывающим чемпионской команды) - и вот уже Борода обнимает родные техасские берёзки
😃
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Дмитрий Сологубов
Брехня.Харден перейдёт в Енисей (Красноярский край).
Там ему обещали 500 млн $, а так же личный стрип-клуб с блэкджеком и ...
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Дмитрий Сологубов
Ответ Алексааандр
Давайте рассуждать объективно, борода хочет титул, это видно даже по контракту, зачем ему переходить в Хьюстон обратно? Скорее будут изменения в составе и смена тренерского штаба
Титул Харден в этом сезоне с Эмбиидом возьмёт.А потом перейдёт к Гордону деньги в Хьюстоне зарабатывать.
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Алексааандр
Давайте рассуждать объективно, борода хочет титул, это видно даже по контракту, зачем ему переходить в Хьюстон обратно? Скорее будут изменения в составе и смена тренерского штаба
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Korban Cobain
анеГдот дня
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udod
неудачный плей-офф, косые взгляды от Эмбиида (-бери игру на себя, бросай же ты больше, щука), недоумение Дока (-не знаю, может ли Харден быть разыгрывающим чемпионской команды) - и вот уже Борода обнимает родные техасские берёзки
+5
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Tim Timson
Вот клиника))
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