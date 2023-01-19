«Рокетс» могут сохранить Гордона, чтобы повысить шансы в борьбе за Хардена летом

Защитник «Хьюстона» может остаться в команде, несмотря на многочисленные слухи о возможном обмене перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель ESPN Тим Макмэхон, «Рокетс» могут сохранить 34-летнего игрока, чтобы повысить шансы в борьбе за («Филадельфия») предстоящим летом. Отмечается, что Хардену нравилось играть с Гордоном.

В нынешнем регулярном чемпионате Гордон показывает худшую результативность за карьеру – 12,2 очка в среднем за матч, реализуя 34,8% бросков из-за дуги. Его контракт на следующий сезон (20,9 млн долларов) не гарантирован.

Харден имеет опцию игрока на сезон-2023/24 (35,6 млн долларов). По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, он всерьез рассматривает вариант с возвращением в « ».

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