Джеймс Харден: «В «Филадельфии» у меня самые высокие шансы на чемпионство за всю мою карьеру»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден считает, что нынешний состав «Сиксерс» – его лучший шанс выиграть чемпионат.

«Наша игра еще не совершенна. Мы часто меняли стартовую пятерку из-за травм. Если честно, я думаю, что мы на пару лет отстаем от «Бостона» и «Милуоки». Эти парни уже очень давно вместе. Но когда мы разыграемся и войдем в ритм, и будем здоровы, у нас будет хороший шанс выиграть титул.

В этой команде у меня самые высокие шансы на чемпионство за всю мою карьеру. У нас было несколько очень хороших команд в «Оклахоме», затем была команда 18-го года в «Хьюстоне». Но у этой команды, безусловно, лучшие шансы», – заявил Харден.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgen98
Спасибо, Джеймс! Обнадежил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6LACK
После вылета во втором раунде повторит свои слова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ mibX
Вам бы в финал Востока выйти для начала хотя бы
Точно. Бруклин, Милуоки не манекены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mibX
Вам бы в финал Востока выйти для начала хотя бы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
А Хьюстон 2017/18?
До финала конференции дошли и едва не выиграли.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий