Джеймс Харден: «В «Филадельфии» у меня самые высокие шансы на чемпионство за всю мою карьеру»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден считает, что нынешний состав «Сиксерс» – его лучший шанс выиграть чемпионат.
«Наша игра еще не совершенна. Мы часто меняли стартовую пятерку из-за травм. Если честно, я думаю, что мы на пару лет отстаем от «Бостона» и «Милуоки». Эти парни уже очень давно вместе. Но когда мы разыграемся и войдем в ритм, и будем здоровы, у нас будет хороший шанс выиграть титул.
В этой команде у меня самые высокие шансы на чемпионство за всю мою карьеру. У нас было несколько очень хороших команд в «Оклахоме», затем была команда 18-го года в «Хьюстоне». Но у этой команды, безусловно, лучшие шансы», – заявил Харден.
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