Джеймс Харден: «В «Филадельфии» у меня самые высокие шансы на чемпионство за всю мою карьеру»

Разыгрывающий «Филадельфии» считает, что нынешний состав «Сиксерс» – его лучший шанс выиграть чемпионат.

«Наша игра еще не совершенна. Мы часто меняли стартовую пятерку из-за травм. Если честно, я думаю, что мы на пару лет отстаем от «Бостона» и «Милуоки». Эти парни уже очень давно вместе. Но когда мы разыграемся и войдем в ритм, и будем здоровы, у нас будет хороший шанс выиграть титул.

В этой команде у меня самые высокие шансы на чемпионство за всю мою карьеру. У нас было несколько очень хороших команд в «Оклахоме», затем была команда 18-го года в « ». Но у этой команды, безусловно, лучшие шансы», – заявил Харден.

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