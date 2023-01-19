Евролига. «Фенербахче» примет «Монако», «Баскония» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

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Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет на своей площадке «Монако». В другом матче встретятся испанские «Баскония» и «Барселона».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Монако Монако
Дата проведения
19 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Альба Германия
Дата проведения
19 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
19 января, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Барселона Испания
Дата проведения
19 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
19 января, 22.45, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 13-6, Барселона Испания – 12-7, Монако Франция – 12-7, Фенербахче Турция – 12-7, Олимпиакос Греция – 12-7, Баскония Испания – 11-8, Жальгирис – 11-8, Маккаби Израиль – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 10-9, Валенсия – 9-10, Партизан Сербия – 9-10, Виртус Италия – 7-11, Бавария Германия – 7-12, Панатинаикос Греция – 7-12, Милан Италия – 6-13, Виллербан Франция – 6-13, Альба Германия – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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