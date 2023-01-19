Евролига. «Фенербахче» примет «Монако», «Баскония» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет на своей площадке «Монако». В другом матче встретятся испанские «Баскония» и «Барселона».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 13-6, Барселона Испания – 12-7, Монако Франция – 12-7, Фенербахче Турция – 12-7, Олимпиакос Греция – 12-7, Баскония Испания – 11-8, – 11-8, Маккаби Израиль – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 10-9, – 9-10, Партизан Сербия – 9-10, Виртус Италия – 7-11, Бавария Германия – 7-12, Панатинаикос Греция – 7-12, Милан Италия – 6-13, Виллербан Франция – 6-13, Альба Германия – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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