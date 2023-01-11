Евролига. «Виллербан» примет «Барселону», «Маккаби» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

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Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.

Французский «Виллербан» примет на своей арене «Барселону», тель-авивский «Маккаби» сыграет с «Партизаном» из Белграда. Действующий чемпион «Анадолу Эфес» на выезде сойдется с испанской «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Барселона Испания
Дата проведения
11 января, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Партизан Сербия
Дата проведения
11 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
11 января, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Монако Франция – 12-6, Реал Испания – 12-6, Барселона Испания – 11-6, Баскония Испания – 11-7, Олимпиакос Греция – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Маккаби Израиль – 9-7, Жальгирис – 10-8, Анадолу Эфес Турция – 9-8, Црвена Звезда Сербия – 9-9, Партизан Сербия – 8-9, Виртус Италия – 7-10, Валенсия – 7-10, Бавария Германия – 7-11, Виллербан Франция – 6-11, Милан Италия – 6-12, Панатинаикос Греция – 6-12, Альба Германия – 6-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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dmitromixailuk
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Как приятно смотреть на Евролигу в таком составе участников ! Без лишних клубов !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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