Пол Джордж: «Клипперс» пора включаться»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж во вторник вернулся в строй после пяти пропущенных матчей из-за травмы, но это не спасло команду от поражения в игре с «Сиксерс» (110:120).

У калифорнийцев восемь поражений в последних десяти матчах.

«Время пришло. У нас не ладилось из-за травм, парни то в составе, то нет, были проблемы с сочетаниями и ротацией. Но сейчас «Клипперс» пора включаться.

Необходимо играть с максимальным настроем, отступать некуда», – заявил Пол.

«Клипперс» на 6-м месте в Западной конференции (23-23).

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1 комментарий

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emptinesspetr
Включаться в переговоры по обмену нормального центрового. Ну о чём вообще может идти речь, когда Эмбииду Зубац противостоит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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