Пол Джордж: «Клипперс» пора включаться»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж во вторник вернулся в строй после пяти пропущенных матчей из-за травмы, но это не спасло команду от поражения в игре с «Сиксерс» (110:120).
У калифорнийцев восемь поражений в последних десяти матчах.
«Время пришло. У нас не ладилось из-за травм, парни то в составе, то нет, были проблемы с сочетаниями и ротацией. Но сейчас «Клипперс» пора включаться.
Необходимо играть с максимальным настроем, отступать некуда», – заявил Пол.
«Клипперс» на 6-м месте в Западной конференции (23-23).
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