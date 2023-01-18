«Я просто хочу играть». Фуркан Коркмаз отреагировал на слухи о возможном обмене

Форвард «Сиксерс» прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

По информации портала Philadelphia Inquirer, клуб рассматривает варианты обмена Коркмаза перед дедлайном, чтобы уменьшить налог на роскошь.

«Оставлю это на усмотрение моего агента и моего клуба, Не думаю, что сейчас мне стоит что-либо говорить об этом, потому что здесь не все зависит от меня. Лучшее, что я могу сказать: «Хочу быть счастливым». Я просто хочу играть, понимаете? Меня устроит любая роль в команде», – признался Коркмаз.

В нынешнем регулярном чемпионате турецкий баскетболист провел 23 матча, набирая в среднем 4 очка и 1,2 подбора за 11 минут на площадке. Он заработает 5 миллионов долларов за этот сезон и 5,4 миллиона за следующий.

Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов