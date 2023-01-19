Джа Морэнт отдал передачу из-за спины на Санти Альдаму

Теги Кливленд Мемфис НБА видео Джа Морэнт Санти Альдама Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время матча против «Кливленда» отметился великолепной передачей из-за спины.

На последней минуте второй четверти Морэнт прошел в трехсекундную зону, но не смог совершить бросок и сделал скидку из-за спины на Санти Альдаму, стоявшего на дуге. Испанец поразил кольцо из угла.

«Мемфис» выиграл у «Кливленда» (115:114) и продлил серию до 11 побед подряд, повторив рекорд клуба. Морэнт набрал 24 очка и сделал 8 передач.

Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА

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1 комментарий

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Starkom
Всем не нравится Джа, но видно, как он растёт.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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