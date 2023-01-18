Василий Карасев: «Даниил Аксенов подходит под быстрый баскетбол, который МБА старается показывать»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Даниил Аксенов Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что разыгрывающий Даниил Аксенов подходит под философию московской команды и усилит ее.

«Мы следили за Даниилом, очень рады, что смогли его подписать. Благодарим «Астану» за то, что удалось договориться.

Для нас это очевидное усиление — этот игрок подходит под нашу философию, под быстрый баскетбол, который мы стараемся показывать. Он любит игру, живет ей, видно, как он прогрессирует. Уверен, мы поможем друг другу стать еще сильнее», – сказал тренер.

Аксенов перешел в МБА из «Астаны».

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