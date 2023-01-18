Василий Карасев: «Даниил Аксенов подходит под быстрый баскетбол, который МБА старается показывать»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что разыгрывающий Даниил Аксенов подходит под философию московской команды и усилит ее.

«Мы следили за Даниилом, очень рады, что смогли его подписать. Благодарим «Астану» за то, что удалось договориться.

Для нас это очевидное усиление — этот игрок подходит под нашу философию, под быстрый баскетбол, который мы стараемся показывать. Он любит игру, живет ей, видно, как он прогрессирует. Уверен, мы поможем друг другу стать еще сильнее», – сказал тренер.

Аксенов перешел в МБА из «Астаны».

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