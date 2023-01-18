Даниил Аксенов: «Практически с самолета приехал на тренировку»
Разыгрывающий Даниил Аксенов, который сегодня официально перешел из «Астаны» в МБА, заявил, что готовится помочь своей новой команде в самое ближайшее время.
«Конечно, есть небольшое волнение, но я воодушевлен.
Благодарен парням — очень хорошо меня встретили. Практически с самолета приехал на тренировку, потихоньку вливаюсь и готовлюсь помочь команде в самое ближайшее время», – цитирует Аксенова официальный сайт МБА.
Аксенов перешел в МБА из «Астаны».
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