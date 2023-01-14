Кавай Ленард – о поражении от «Денвера»: «Желание присутствует, с исполнением проблемы»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард прокомментировал поражение от «Денвера» (103:115), который играл без действующего MVP Николы Йокича.
Калифорнийский клуб в последних восьми встречах потерпел семь поражений.
«Желание присутствует. С исполнением во второй половине игры возникли проблемы», – заявил Ленард.
На счету Кавая в пятницу 24 очка.
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