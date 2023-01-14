Кавай Ленард – о поражении от «Денвера»: «Желание присутствует, с исполнением проблемы»

Теги Денвер Клипперс НБА Кавай Ленард Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард прокомментировал поражение от «Денвера» (103:115), который играл без действующего MVP Николы Йокича.

Калифорнийский клуб в последних восьми встречах потерпел семь поражений.

«Желание присутствует. С исполнением во второй половине игры возникли проблемы», – заявил Ленард.

На счету Кавая в пятницу 24 очка.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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