Игорь Кочарян: «МБА следила за Даниилом Аксеновым на протяжении нескольких лет»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян заявил, что московский клуб давно следил за Даниилом Аксеновым, и что разыгрывающему не потребуется много времени на адаптацию.

«Даниил давно был на радарах нашего клуба, следили за ним на протяжении нескольких лет, поэтому прекрасно знаем его возможности. Учитывая его игровые и человеческие качества, нет сомнений, что Даниил впишется в состав и разнообразит действия команды.

В нынешнем сезоне он здорово проявил себя в «Астане», понимает уровень лиги, поэтому много времени на адаптацию не потребуется», – сказал Кочарян.

Аксенов сегодня перешел из «Астаны» в МБА.

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