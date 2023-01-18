Игорь Кочарян: «МБА следила за Даниилом Аксеновым на протяжении нескольких лет»

Теги Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Даниил Аксенов Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян заявил, что московский клуб давно следил за Даниилом Аксеновым, и что разыгрывающему не потребуется много времени на адаптацию.

«Даниил давно был на радарах нашего клуба, следили за ним на протяжении нескольких лет, поэтому прекрасно знаем его возможности. Учитывая его игровые и человеческие качества, нет сомнений, что Даниил впишется в состав и разнообразит действия команды.

В нынешнем сезоне он здорово проявил себя в «Астане», понимает уровень лиги, поэтому много времени на адаптацию не потребуется», – сказал Кочарян.

Аксенов сегодня перешел из «Астаны» в МБА.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий