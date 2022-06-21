На чемпионский парад «Уорриорз» привели козла в майке Стефа Карри

«Голден Стэйт» в понедельник провел чемпионский парад.
Один из болельщиков пришел на празднование с козлом, на котором была майка лидера «воинов» Стефа Карри с 30-м номером.
Козел на английском – goat. Аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time) на сленге означает «лучший из лучших».
34-летний Карри заметил козла и попросил остановить свой автобус, чтобы сфотографироваться с животным.
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия
Two Bay Area Goats at the Warriors parade 🐐🐐 pic.twitter.com/nYDrzErjrr— SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2022