На чемпионский парад «Уорриорз» привели козла в майке Стефа Карри

в понедельник провел чемпионский парад.

Один из болельщиков пришел на празднование с козлом, на котором была майка лидера «воинов» с 30-м номером.

Козел на английском – goat. Аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time) на сленге означает «лучший из лучших».

34-летний Карри заметил козла и попросил остановить свой автобус, чтобы сфотографироваться с животным.

