«Никс» проявляют интерес к Тобайасу Харрису

«Никс» обсуждали возможность приобретении у «Филадельфии» форварда (30 лет, 203 см), сообщает журналист SNY Ян Бегли.

В нынешнем сезоне Харрис набирает 16,7 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

По информации Бегли, «Никс» рассматривали возможность обмена Харриса до своей 8-матчевой победной серии.

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