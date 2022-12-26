«Никс» проявляют интерес к Тобайасу Харрису

Теги возможные переходы Нью-Йорк Филадельфия НБА Тобайас Харрис Баскетбол

«Никс» обсуждали возможность приобретении у «Филадельфии» форварда Тобайаса Харриса (30 лет, 203 см), сообщает журналист SNY Ян Бегли.

В нынешнем сезоне Харрис набирает 16,7 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

По информации Бегли, «Никс» рассматривали возможность обмена Харриса до своей 8-матчевой победной серии.

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6 комментариев

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McLARENf1
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Ответ Tim Timson
Ну во первых Никс не согласится, во вторых по зарплатам придется добавлять ещё Фурнье или Роуза. И потом думать нахрена нужен Харрис был при Рэндле и их Баррете)
Все верно, я, вообще слабо верю в потребности никс Харрисом
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Карен Саиян
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Почему Никс вкладываются в средних звёзд? Дадут ему огромный контракт ведь. Команда с супер большого рынка, ну подождите вы год, привлеките кого-нибудь покрупнее, с рынка свободных или ещё кто под обмен будет. Тобайс для чего? Дадут ему десятки миллионов в год что-бы точно в плей-ин попасть?
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Tim Timson
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Ответ McLARENf1
При Хардене и Эмбииде он сильно не нужен. Если никс отдадут за него Граймса и Топпина то 76 стоит согласиться
Ну во первых Никс не согласится, во вторых по зарплатам придется добавлять ещё Фурнье или Роуза. И потом думать нахрена нужен Харрис был при Рэндле и их Баррете)
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McLARENf1
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Ответ Lokomotiv__1992
Зачем ? Вообще у Филадельфии очень сильный состав ) а Харрисон вписываться в состав. Нужна ничего не менять и вполне могут побороться за чемпионство даже выиграть
При Хардене и Эмбииде он сильно не нужен. Если никс отдадут за него Граймса и Топпина то 76 стоит согласиться
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Lokomotiv__1992
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Зачем ? Вообще у Филадельфии очень сильный состав ) а Харрисон вписываться в состав. Нужна ничего не менять и вполне могут побороться за чемпионство даже выиграть
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xQcoW
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На фурнье разве что. Дерево на дерево 🤝
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