Зак Лоу: «Цена за О Джи Ануноби будет почти на уровне того, что «Кавс» отдали за Митчелла»
Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что «Торонто» может получить значительную компенсацию при обмене форварда О Джи Ануноби.
«Любая команда в лиге хочет заполучить О Джи Ануноби. Если его когда-нибудь обменяют, цена будет шокирующей, почти на уровне того, что «Кавс» отдали за Донована Митчелла», – заявил Лоу.
Минувшим летом Митчелл перешел из «Юты» в «Кливленд» в обмен на Лаури Маркканена, Коллина Секстона, Очаи Агбаджи, три выбора в первом раунде драфта и два обмена пиками.
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