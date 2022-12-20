Зак Лоу: «Цена за О Джи Ануноби будет почти на уровне того, что «Кавс» отдали за Митчелла»

Теги возможные переходы Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что «Торонто» может получить значительную компенсацию при обмене форварда О Джи Ануноби.

«Любая команда в лиге хочет заполучить О Джи Ануноби. Если его когда-нибудь обменяют, цена будет шокирующей, почти на уровне того, что «Кавс» отдали за Донована Митчелла», – заявил Лоу.

Минувшим летом Митчелл перешел из «Юты» в «Кливленд» в обмен на Лаури Маркканена, Коллина Секстона, Очаи Агбаджи, три выбора в первом раунде драфта и два обмена пиками.

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1 комментарий

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Jason Williams
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ловите наркомана
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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