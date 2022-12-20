«Никс» интересуются О Джи Ануноби

Форвард « » входит в сферу интересов « », пишет обозреватель SNY Ян Бегли.

По информации Бегли, «Никс» связывались с «Рэпторз» по поводу возможного обмена Ануноби после неудачного старта сезона.

Нынешняя 7-матчевая победная серия позволила «Нью-Йорку» подняться на 6-е место в Восточной конференции. Отмечается, что клуб пока отложил вопрос о прриобретении Ануноби, так как за игрока придется отдать значительную компенсацию.

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