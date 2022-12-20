«Никс» интересуются О Джи Ануноби
Форвард «Торонто» О Джи Ануноби входит в сферу интересов «Нью-Йорка», пишет обозреватель SNY Ян Бегли.
По информации Бегли, «Никс» связывались с «Рэпторз» по поводу возможного обмена Ануноби после неудачного старта сезона.
Нынешняя 7-матчевая победная серия позволила «Нью-Йорку» подняться на 6-е место в Восточной конференции. Отмечается, что клуб пока отложил вопрос о прриобретении Ануноби, так как за игрока придется отдать значительную компенсацию.
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У Никс против Финикса 134$ в MSG, а против танкующих САС 78$
Минимальный.
Сразу ясно. Почему Никс не хотят уходить в перестройку.
Никто ходить не будет, а так команда болтается около ПО. И приносит огромные бабки.
Будут всеми путями это поддерживать. А не пытаться строить сильную команду, через пики и танкование. Им это не нужно. Как и титул.