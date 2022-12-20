«Никс» интересуются О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Нью-Йорк Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Форвард «Торонто» О Джи Ануноби входит в сферу интересов «Нью-Йорка», пишет обозреватель SNY Ян Бегли.

По информации Бегли, «Никс» связывались с «Рэпторз» по поводу возможного обмена Ануноби после неудачного старта сезона.

Нынешняя 7-матчевая победная серия позволила «Нью-Йорку» подняться на 6-е место в Восточной конференции. Отмечается, что клуб пока отложил вопрос о прриобретении Ануноби, так как за игрока придется отдать значительную компенсацию.

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4 комментария

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Cubs-V
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У Рокетс билет стоит 13$ против Никс
У Никс против Финикса 134$ в MSG, а против танкующих САС 78$
Минимальный.
Сразу ясно. Почему Никс не хотят уходить в перестройку.
Никто ходить не будет, а так команда болтается около ПО. И приносит огромные бабки.
Будут всеми путями это поддерживать. А не пытаться строить сильную команду, через пики и танкование. Им это не нужно. Как и титул.
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Ceasus
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со стабильной трехой в никс никого принципиально не берут
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Александр Храмкин
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Ответ The_Enot
И что Никс могут предложить интересно!
У них свои пики на месте, плюс есть пики Вашика и Детройта с защитой, в этом сезоне правда те их явно сохранят, но в 2024 к ним ещё пик Далласа перепадёт.
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The_Enot
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И что Никс могут предложить интересно!
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