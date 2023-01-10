Бранко Лазич – о посте Евролиги в поддержку Кампаццо: «Все уже понимают, что это за ситуация»

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Игрок «Црвены Звезды» Бранко Лазич отреагировал на удаленный пост Евролиги в поддержку Факундо Кампаццо, которого сербский клуб не может заявить в турнир.

«Все уже понимают, что это за ситуация. Вчера Евролига разместила в своем официальном профиле историю с майками «FreeFacu», которые мы надевали в Валенсии, а потом удалила ее через несколько часов. Это немного странно… Надеюсь, что все разрешится как можно скорее и что мы будем в полном составе во всех своих матчах», – заявил Лазич.

Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.

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