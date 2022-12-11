В НБА ждут обмена звезды от «Чикаго»

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Команды НБА внимательно следят за ситуацией в «Чикаго», пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

Отмечается, что «Буллс» могут уйти в перестройку и попытаться вернуть пик первого раунда (защищен в топ-4), который они отдали «Орландо» за Николу Вучевича.

Согласно слухам, «Лейкерс» интересуются Вучевичем и Демаром Дерозаном. Не исключен обмен этих игроков на Расселла Уэстбрука и драфт-компенсацию.

Также «Чикаго» может обменять Зака Лавина, который будет доступен для трейда после 15 января.

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