В НБА ждут обмена звезды от «Чикаго»

Команды НБА внимательно следят за ситуацией в , пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

Отмечается, что «Буллс» могут уйти в перестройку и попытаться вернуть пик первого раунда (защищен в топ-4), который они отдали за Николу Вучевича.

Согласно слухам, интересуются Вучевичем и Демаром Дерозаном. Не исключен обмен этих игроков на и драфт-компенсацию.

Также «Чикаго» может обменять , который будет доступен для трейда после 15 января.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом