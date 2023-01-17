Игорь Кочарян: «Игроки МБА не сломались духом, проявили характер и переломили игру»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян заявил, что команда сумела проявить характер и переломить игру, уступая «-20» по ходу матча против действующего чемпиона Лиги ВТБ « » (76:75 ОТ).

«Эмоции после игры самые положительные. Есть удовольствие, удовлетворение от проделываемой работы. И это не просто победа — это победа коллектива, победа системы, которая показывает, что несмотря на серьезные кадровые проблемы (потому что у нас сейчас достаточно большой ростер травмированных), все находящиеся у нас баскетболисты готовы заменить травмированных ребят. Все они максимально мотивированы, готовы выходить и биться.

Можно проиграть, а можно победить — мы к этому относимся философски. Но самое главное — атмосфера, царящая во время игры в зале, это зрители, которые болеют за команду. Команда просто не может играть равнодушно и бьется за каждый сантиметр паркета. И, наверное, это самое важное. Победа — в атмосфере зала, в самоотдаче ребят, той «химии», которая сейчас в коллективе. Так что только слова благодарности команде.

Вообще, очень радостно, что петербуржцы играли полным ростером. У них было много травмированных, но сейчас они привезли всех своих сильнейших баскетболистов. Это здорово, что мы сыграли с очень достойным, хорошим соперником. В определенный период матча достаточно много проигрывали, но ребята просто не сломались духом, проявили характер и переломили игру. От защиты прежде всего… Где‑то попали броски уже на кураже, а в концовке дотерпели и дожали соперника», – передает слова Кочаряна «Матч ТВ».

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?