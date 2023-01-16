Хавьер Паскуаль: «Должны были выигрывать»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от МБА в овертайме (75:76 ОТ).

«Должны были выигрывать, после 30 минут игры имели 13 очков преимущества, показывали отличный баскетбол, но затем позволили МБА забить несколько трехочковых и вернуться в игру», – сказал Паскуаль.

МБА совершила рекордный в нынешнем сезоне Лиги ВТБ камбэк, отыгравшись с «-20».

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1 комментарий

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Дмитрий9779
8 минут без очков...Куда все делось в четвертой четверти?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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