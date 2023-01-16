Хавьер Паскуаль: «Должны были выигрывать»

Главный тренер « » прокомментировал поражение от в овертайме (75:76 ОТ).

«Должны были выигрывать, после 30 минут игры имели 13 очков преимущества, показывали отличный баскетбол, но затем позволили МБА забить несколько трехочковых и вернуться в игру», – сказал Паскуаль.

МБА совершила рекордный в нынешнем сезоне Лиги ВТБ камбэк, отыгравшись с «-20».

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу