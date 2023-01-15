Деррик Уайт травмировал шею при столкновении с Маркусом Смартом

Разыгрывающий «Бостона» нанес травму шеи своему партнеру по команде во время матча против « » (122:106).

На пятой минуте встречи Смарт наткнулся на Уайта около боковой линии, после чего Деррик упал на паркет, схватившись за голову. Позже игрок поднялся и ушел в раздевалку.

Уайт провел на паркете чуть больше 4 минут, набрав 8 очков (3 из 3 с игры, 2 из 2 из-за дуги).

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много