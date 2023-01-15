Деррик Уайт травмировал шею при столкновении с Маркусом Смартом

Теги травмы Бостон Шарлотт НБА Маркус Смарт Деррик Уайт Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт нанес травму шеи своему партнеру по команде Деррику Уайту во время матча против «Шарлотт» (122:106).

На пятой минуте встречи Смарт наткнулся на Уайта около боковой линии, после чего Деррик упал на паркет, схватившись за голову. Позже игрок поднялся и ушел в раздевалку.

Уайт провел на паркете чуть больше 4 минут, набрав 8 очков (3 из 3 с игры, 2 из 2 из-за дуги).

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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1 комментарий

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Tim Timson
Мне кажется или они не в первый раз друг друга калечат слегка?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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