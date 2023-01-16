Яннис Адетокумбо пропустит третий матч подряд из-за травмы колена

Форвард «Милуоки» не выйдет на площадку в сегодняшнем домашнем матче против «Индианы». Таким образом, Яннис пропустит третий матч подряд из боли в левом колене.

Адетокумбо участвовал в предматчевой разминке команды, но главный тренер заявил, что двукратный MVP не будет сегодня играть.

Ранее Яннис пропустил два проигранных матча с «Майами» в четверг и субботу.

В нынешнем сезоне Адетокумбо провел 35 матчей, набирая в среднем 31 очко, 11,9 подбора и 5,3 передачи.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)