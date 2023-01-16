Яннис Адетокумбо пропустит третий матч подряд из-за травмы колена
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо не выйдет на площадку в сегодняшнем домашнем матче против «Индианы». Таким образом, Яннис пропустит третий матч подряд из боли в левом колене.
Адетокумбо участвовал в предматчевой разминке команды, но главный тренер Майк Буденхольцер заявил, что двукратный MVP не будет сегодня играть.
Ранее Яннис пропустил два проигранных матча с «Майами» в четверг и субботу.
В нынешнем сезоне Адетокумбо провел 35 матчей, набирая в среднем 31 очко, 11,9 подбора и 5,3 передачи.
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