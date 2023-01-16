Никола Вучевич: «Я знаю, насколько я хорош, особенно в атаке»

Центровой «Чикаго» прокомментировал 43 очка, набранные им в победном матче против действующего чемпиона « » (132:118).

«Я очень рано разыгрался. Это трудно объяснить. Ты просто чувствуешь, что это будет твой вечер, и играешь.

Мы хорошо двигали мяч. Мы играли очень агрессивно в нападении, и мне удавалось выходить на свои точки. Я знаю, что способен на это. Я знаю, насколько я хорош, особенно в атаке», – сказал черногорец.

Вучевич за 39 минут на паркете повторил личный рекорд результативности – 43 очка (18 из 31 с игры).

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда