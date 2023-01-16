Никола Вучевич: «Я знаю, насколько я хорош, особенно в атаке»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич прокомментировал 43 очка, набранные им в победном матче против действующего чемпиона «Голден Стэйт» (132:118).

«Я очень рано разыгрался. Это трудно объяснить. Ты просто чувствуешь, что это будет твой вечер, и играешь.

Мы хорошо двигали мяч. Мы играли очень агрессивно в нападении, и мне удавалось выходить на свои точки. Я знаю, что способен на это. Я знаю, насколько я хорош, особенно в атаке», – сказал черногорец.

Вучевич за 39 минут на паркете повторил личный рекорд результативности – 43 очка (18 из 31 с игры).

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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Алексей Ильин
Хорош, когда знает что нужно делать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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