«Буллс» прервали серию из 11 подряд поражений в матчах с «Уорриорз»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА Никола Вучевич Баскетбол

«Чикаго» в воскресенье выиграл у «Голден Стэйт» со счетом 132:118.

«Буллс» удалось прервать серию из 11 подряд поражений в матчах с «Уорриорз». Чикагская команда одержала победу над калифорнийским соперником впервые со 2 марта 2017 года.

В составе «Чикаго» Никола Вучевич набрал 43 очка и 13 подборов. 

«Голден Стэйт» (21-22) потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daff Rogers
Быки любители прерывать серии)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий