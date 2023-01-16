« » в воскресенье выиграл у «Голден Стэйт» со счетом 132:118.

«Буллс» удалось прервать серию из 11 подряд поражений в матчах с «Уорриорз». Чикагская команда одержала победу над калифорнийским соперником впервые со 2 марта 2017 года.

В составе «Чикаго» набрал 43 очка и 13 подборов.

«Голден Стэйт» (21-22) потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению