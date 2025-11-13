Леброн Джеймс хорошо двигался и чувствовал себя на первой игровой тренировке и планирует вернуться на площадку в ноябре
Леброн Джеймс успешно проводит реабилитацию.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс временно присоединился к фарм-команде для набора игровой формы. Игрок провел первую полноценную тренировку, включая игры 5 на 5.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс хорошо себя чувствовал и хорошо двигался. Форвард планирует возвращение в состав «Лейкерс» и дебют в своем 23-м сезоне в НБА во второй половине ноября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости