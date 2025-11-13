  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс хорошо двигался и чувствовал себя на первой игровой тренировке и планирует вернуться на площадку в ноябре
Леброн Джеймс хорошо двигался и чувствовал себя на первой игровой тренировке и планирует вернуться на площадку в ноябре

Леброн Джеймс успешно проводит реабилитацию.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс временно присоединился к фарм-команде для набора игровой формы. Игрок провел первую полноценную тренировку, включая игры 5 на 5.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс хорошо себя чувствовал и хорошо двигался. Форвард планирует возвращение в состав «Лейкерс» и дебют в своем 23-м сезоне в НБА во второй половине ноября.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoЛеброн Джеймс
Шэмс Чарания
logoНБА
травмы
logoЛейкерс
