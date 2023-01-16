Кайри Ирвинг: «В этом сезоне у нас нет никого, кто находился бы в команде одной ногой»

Разыгрывающий « » объяснил, чем нынешнее отсутствие в составе «Нетс» отличается от отсутствия Дюрэнта в прошлом сезоне.

«Я постоянно в составе, это помогает. Кроме того, у нас нет никого, кто находился бы в команде одной ногой.

Мы сосредоточены на главной цели. Это лишь разминка перед главными матчами, которые будут в апреле. Так что мы просто получаем удовольствие и иногда смеемся над тем, как проигрываем, а затем собираемся и отыгрываемся», – сказал Ирвинг.

В прошлом сезоне в феврале «Нетс» обменяли и Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два выбора в первом раунде драфта.

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