Кайри Ирвинг: «В этом сезоне у нас нет никого, кто находился бы в команде одной ногой»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг объяснил, чем нынешнее отсутствие Кевина Дюрэнта в составе «Нетс» отличается от отсутствия Дюрэнта в прошлом сезоне.

«Я постоянно в составе, это помогает. Кроме того, у нас нет никого, кто находился бы в команде одной ногой.

Мы сосредоточены на главной цели. Это лишь разминка перед главными матчами, которые будут в апреле. Так что мы просто получаем удовольствие и иногда смеемся над тем, как проигрываем, а затем собираемся и отыгрываемся», – сказал Ирвинг.

В прошлом сезоне в феврале «Нетс» обменяли Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два выбора в первом раунде драфта.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Arhipov
Просто представьте себе, что Нетс внезапно возьмут титул. Боже, это будет такой инфоармагеддон, что даже страшно представить! Рюкзак, который слабак, и плоскоземельщик, курящий шалфей - идеальные фигуры на поржать. Часто подкидывают новые инфоповоды с фейковых аккаунтов, любят евреев. Только вот сложно что-то говорить про чемпионов. Блин, я это написал и самому захотелось такое увидеть))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
Самокритично)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
$cous
так в прошлом сезоне сам ирвинг и был одной ногой в команде, а в начале этого и вовсе одной ногой в лиге
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Гарипов
Тонкий намек))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий