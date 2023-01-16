Велимир Перасович: «У «Самары» есть потенциал для того, чтобы обыграть любую из команд Лиги ВТБ»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Нам предстоит тяжелый матч против «Самары». Костяк их команды составляют опытные игроки, выступавшие в НБА и Евролиге. Считаю, у них есть потенциал для того, чтобы обыграть любую из команд лиги.

Мы помним, что в матче первого круга на паркете «Баскет-холла» шла равная борьба вплоть до последней четверти. К тому же, сейчас наши соперники находятся в отличной форме», – заявил Перасович.

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