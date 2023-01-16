Велимир Перасович: «У «Самары» есть потенциал для того, чтобы обыграть любую из команд Лиги ВТБ»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Нам предстоит тяжелый матч против «Самары». Костяк их команды составляют опытные игроки, выступавшие в НБА и Евролиге. Считаю, у них есть потенциал для того, чтобы обыграть любую из команд лиги.

Мы помним, что в матче первого круга на паркете «Баскет-холла» шла равная борьба вплоть до последней четверти. К тому же, сейчас наши соперники находятся в отличной форме», – заявил Перасович.

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