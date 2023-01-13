Велимир Перасович: «Одиноков – молодой баскетболист с большим потенциалом»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ МБА Владислав Одиноков Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход в команду форварда Владислава Одинокова.

«После травмы Ильницкого мы хотели подписать игрока, способного закрыть позицию и помочь нам в достижении целей.

Одиноков – молодой баскетболист с большим потенциалом, на которого мы очень рассчитываем», – заявил Перасович.

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