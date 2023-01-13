Велимир Перасович: «Одиноков – молодой баскетболист с большим потенциалом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход в команду форварда .

«После травмы Ильницкого мы хотели подписать игрока, способного закрыть позицию и помочь нам в достижении целей.

Одиноков – молодой баскетболист с большим потенциалом, на которого мы очень рассчитываем», – заявил Перасович.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много