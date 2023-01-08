Клэй Томпсон пропустил матч с «Мэджик» из-за болей в колене

Атакующий защитник « » пропустил встречу с « » (101:115) в субботу после того, как почувствовал боль в левом колене во время разминки перед игрой.

В 2019 году Томпсон получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Главный тренер «Уорриорз» сказал, что решение убрать Клэя с игры было мерой предосторожности.

Томпсон проводил на площадке в среднем по 38,8 минуты в первых семи матчах домашней серии «Голден Стэйт», включая рекордные в сезоне-22/23 46 минут в победной встрече с «Атлантой» с овертаймом.

Клэй по-прежнему пропускает один из двух матчей бэк-ту-бэков, хотя Керр заявил, что этот подход может измениться в течение сезона.

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