Клэй Томпсон пропустил матч с «Мэджик» из-за болей в колене

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон пропустил встречу с «Орландо» (101:115) в субботу после того, как почувствовал боль в левом колене во время разминки перед игрой.

В 2019 году Томпсон получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр сказал, что решение убрать Клэя с игры было мерой предосторожности.

Томпсон проводил на площадке в среднем по 38,8 минуты в первых семи матчах домашней серии «Голден Стэйт», включая рекордные в сезоне-22/23 46 минут в победной встрече с «Атлантой» с овертаймом.

Клэй по-прежнему пропускает один из двух матчей бэк-ту-бэков, хотя Керр заявил, что этот подход может измениться в течение сезона.

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2 комментария

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0ptimus.
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Ответ Владимир Мироненко
Простите, пацаны. Смотрел весь вин - страйк ГСВ, а последние 2 матча - нет, т. к. не было трансляций. Они и слили. Беру всю вину на себя.
Так больше не поступай!
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Владимир Мироненко
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Простите, пацаны. Смотрел весь вин - страйк ГСВ, а последние 2 матча - нет, т. к. не было трансляций. Они и слили. Беру всю вину на себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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