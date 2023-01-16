Леброн ушел от двух игроков «Сиксерс» и исполнил лэй-ап с разворотом на 360 градусов
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором красивого прохода во время матча с «Сиксерс» (112:113).
Джеймс ушел от двух игроков «Филадельфии» и исполнил лэй-ап с разворотом на 360 градусов, который помог ему преодолеть сопротивление Джорджа Ньянга.
На счету Джеймса 35 очков, 8 подборов и 10 передач.
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
Ему не привыкать.
Он был самым молодым. набравшим 35К...30К...20К...10К
Вместо троеточий можете вставить любое число, укладывающее в числовой ряд.