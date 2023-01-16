Леброн ушел от двух игроков «Сиксерс» и исполнил лэй-ап с разворотом на 360 градусов

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА видео Джордж Ньянг Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором красивого прохода во время матча с «Сиксерс» (112:113).

Джеймс ушел от двух игроков «Филадельфии» и исполнил лэй-ап с разворотом на 360 градусов, который помог ему преодолеть сопротивление Джорджа Ньянга.

На счету Джеймса 35 очков, 8 подборов и 10 передач.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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3 комментария

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BuTaJIbKa
Ответ Андрей Габдрахманов
Мы с Дивана и не так можем ))
а под пивасик? :)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
Мы с Дивана и не так можем ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Леброн стал самым молодым игроком набравшим 38К очков.:)
Ему не привыкать.
Он был самым молодым. набравшим 35К...30К...20К...10К
Вместо троеточий можете вставить любое число, укладывающее в числовой ряд.
+5
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+5
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