Звездный форвард « » стал автором красивого прохода во время матча с «Сиксерс» (112:113).

Джеймс ушел от двух игроков «Филадельфии» и исполнил лэй-ап с разворотом на 360 градусов, который помог ему преодолеть сопротивление .

На счету Джеймса 35 очков, 8 подборов и 10 передач.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению