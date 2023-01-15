Впервые в истории высших европейских лиг 3 женщины-арбитра отработали на мужском матче

Теги Turkish Airlines EuroLeague фото чемпионат Германии судьи Геттинген Гамбург Баскетбол

Матч чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Геттингеном» (82:91) судили Энн Пантер, Данджана Рей и Александра Павлик.

Это первый случай за всю историю европейских высших лиг, когда сразу три женщины-арбитра отработали на мужской игре.

Пантер на протяжении нескольких лет судила крупные матчи Евролиги, в том числе «Финала четырех». Рей несколько сезонов работает на играх чемпионата Германии. Павлик – талантливый арбитр. Еще два года назад она судила матчи третьего немецкого дивизиона.

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Фото: BasketNews

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