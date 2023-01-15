Евгений Пашутин: «Парма» начала игру без агрессии в защите, 1-я четверть все и решила»

Теги Евгений Пашутин Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Пари Драган Апич Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин остался недоволен обороной команды в стартовые минуты матча против «Нижнего Новгорода» (73:78) в Единой лиге ВТБ.

«Основательно готовились к этому матчу, поскольку в «НН» много снайперов, атакующих с высоким процентом. Сумели сконтролировать их игру, но много сегодня забил Апич, особенно в первой половине – мы плохо менялись против него. Начали игру без агрессии в защите, без давления на мяч.

Думаю, именно первая четверть все и решила – 24:11, потом встрепенулись, сравняли счет. Но то, что отдали преимущество нижегородцам на самом старте, психологически догоняло нас практически весь матч. В нападении не было командной игры, больше действовали индивидуально, мало передач, ну, и, конечно, много ошибок. Эти моменты не позволили побороться за победу. Наша задача – проанализировать свои ошибки и готовиться к домашней игре с «Енисеем», – сказал Пашутин.

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