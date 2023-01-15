Евгений Пашутин: «Парма» начала игру без агрессии в защите, 1-я четверть все и решила»

Главный тренер «Пармы» остался недоволен обороной команды в стартовые минуты матча против «Нижнего Новгорода» (73:78) в лиге ВТБ.

«Основательно готовились к этому матчу, поскольку в «НН» много снайперов, атакующих с высоким процентом. Сумели сконтролировать их игру, но много сегодня забил , особенно в первой половине – мы плохо менялись против него. Начали игру без агрессии в защите, без давления на мяч.

Думаю, именно первая четверть все и решила – 24:11, потом встрепенулись, сравняли счет. Но то, что отдали преимущество нижегородцам на самом старте, психологически догоняло нас практически весь матч. В нападении не было командной игры, больше действовали индивидуально, мало передач, ну, и, конечно, много ошибок. Эти моменты не позволили побороться за победу. Наша задача – проанализировать свои ошибки и готовиться к домашней игре с « », – сказал Пашутин.

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу