Евгений Пашутин: «Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга»

Главный тренер «Пармы» поделился эмоциями после победы над (76:74) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Это такая эмоциональная победа. Хочу поздравить всех ребят, всю организацию. Думаю, что порадовали болельщиков сегодня.

Понимали, что на выезде в Красноярске всегда непросто играть: всегда команда с характером, плюс разница во времени. «Енисей» проповедует физически жесткий баскетбол, готовились и понимали, что игра будет вот такая тяжелая.

Нашей задачей было не дать «Енисею» создать преимущество в течении первых трех четвертей, контролировать снайперов и подбор. Если снайперов нам удавалось контролировать, то на подборах сегодня отдали очень много мячей – 16 подборов на нашем щите. Этот момент нам нужно улучшать. Но мы дотерпели, играли в умное нападение.

Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Даже когда «Енисей» повел в последние две минуты в концовке, говорили, что главное — отзащищаться, чтобы сравнять счет и побороться за победу. По итогу это и получилось», – сказал Пашутин.

Победу «Парме» принес точный бросок Брайона Аллена под сирену.

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