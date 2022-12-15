«Рэпторс» хотят вернуть Якоба Пелтля

«Торонто» заинтересован в том, чтобы вернуть в свой состав центрового Якоба Пелтля, выступающего за « », сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

провел за « » два первых сезона карьеры (2016-18). В июле 2018 года центровой перешел в «Сперс» в результате обмена с участием Кавая Ленарда и Демара Дерозана.

Ранее сообщалось, что «Рэпторс» не хотят отдавать за Пелтля больше, чем драфт-пик первого раунда с умеренной защитой. При этом переговоры между командами велись еще в прошлом сезоне.

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