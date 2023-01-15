Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Венецию», «Милан» – «Дертону» и другие матчи

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.

«Виртус» примет «Венецию», « » – «Дертону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 11-3, – 11-3, Дертона – 10-4, Тренто – 8-6, – 8-6, Варезе – 8-6, Венеция – 8-6, Брешия – 7-7, – 6-8, Скафати – 6-8, Бриндизи – 6-8, Триест – 6-9, Верона – 5-9, – 5-9, Тревизо – 5-10, Реджо-Эмилия – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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