Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Венецию», «Милан» – «Дертону» и другие матчи
В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.
«Виртус» примет «Венецию», «Милан» – «Дертону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 18.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 19.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 15 января, 19.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 15 января, 20.30, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 15 января, 21.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 15 января, 22.00, «PalaOlimpia»
Положение команд: Милан – 11-3, Виртус – 11-3, Дертона – 10-4, Тренто – 8-6, Виктория Либертас – 8-6, Варезе – 8-6, Венеция – 8-6, Брешия – 7-7, Динамо Сассари – 6-8, Скафати – 6-8, Бриндизи – 6-8, Триест – 6-9, Верона – 5-9, Наполи – 5-9, Тревизо – 5-10, Реджо-Эмилия – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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