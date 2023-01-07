Чемпионат Италии. «Виртус» – «Дертона», «Брешия» сыграет с «Тренто»

В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Виртус» в гостях встретится с «Дертоной», « » на вызде сыграет с « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 11-2, – 11-2, Дертона – 8-4, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, Тренто – 7-5, Виктория Либертас – 7-6, Брешия – 6-6, Скафати – 5-7, – 5-7, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-8, – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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