Чемпионат Италии. «Виртус» – «Дертона», «Брешия» сыграет с «Тренто»

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В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Виртус» в гостях встретится с «Дертоной», «Брешия» на вызде сыграет с «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Дертона – Виртус
Дата проведения
7 января, 22.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Брешия – Тренто
Дата проведения
7 января, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 11-2, Виртус – 11-2, Дертона – 8-4, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, Тренто – 7-5, Виктория Либертас – 7-6, Брешия – 6-6, Скафати – 5-7, Бриндизи – 5-7, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-8, Наполи – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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